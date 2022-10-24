تيار الحكمة الوطني العراقي يدعو الكتل السياسية بدعم رئيس الوزراء المكلف

وكالات

طالب رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، الكتل السياسية بدعم وإسناد ومعاضدة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وفريقه الوزاري في مهمته والوقوف معه في تشكيل حكومة الخدمة الوطنية.

ودعا الحكيم في بيان نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الجميع إلى التكاتف والتنازل لمصلحة العراق والعراقيين وتقديمها على جميع المصالح الأخرى".

وأضاف، "كما نأمل من الحكومة القادمة بذل قصارى جهودها لحماية العراق وخدمة أبنائه وأنلا تدخر وسعا في مهمة إعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية وزرع التفاؤل في نفوس أبناء شعبنا في المرحلة القادمة، والاستفادة من تجارب المراحل السابقة لتجاوز الأخطاء والعمل على وضع المعالجات الحقيقية والواقعية".

ونوه السيد الحكيم بأن "الشعب العراقي لا يرضى إلا بحكومة خدمة وطنية تحقق ما يصبو له من تطلعات مشروعة".