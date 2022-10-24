تقرير: الحكومة أنفقت 63 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة فى 25 محافظة

كتب أحمد حسن

كشف تقرير حكومى حديث، عن أنه تم إنفاق نحو 63 مليار جنيه، لتطوير المناطق العشوائية غير الامنه، والتي بلغ عددها نحو 357 منطقة في 25 محافظة.

وأوضح التقرير، أنه بلغ عدد المستفيدين حوالي 1.2 مليون مستفيد، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير كل المناطق غير الآمنة، حوالي 63 مليار جنيه (يشمل ذلك تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأرض)، وتجدر الإشارة إلى انخفاض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 35%.

وبما يتعلق بالمناطق غير المخططة، كشف التقرير، أنها تمثل نحو 37% من المباني الحضرية، وتنتشـر فـي حوالي 226 مدينـة فـي 27 محافظة حاليا، ونجحت الحكومـة بالفعـل فـي تـطـويـر نـحـو 58 منطقة غير مخططة، بمساحة 4595 فدانًا، لخدمة حوالي 460 ألف أسرة، ويجرى حاليا تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فدانًا، وتخـدم حوالي مليـون أسـرة.

أما بالنسبة للأسواق العشوائية، قال التقرير أن خطة التطوير لم تقتصر خطط التنمية على المساكن فقط، بل تضمنت الأسواق العشوائية، حيث نجحت الحكومة في تطوير 20 سوقا تشمل 3033 وحدة، بينما يجرى تطوير 20 سوقا تشمل 3171 وحدة، ويصل إجمالي عدد الأسواق العشوائية إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 آلاف وحدة، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه.