تداول 22 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 22000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 666 شاحنة و50 سيارة.

وشملت حركة الواردات 13000 طن بضائع، 289 شاحنة و27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 377 شاحنة و23 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 2 ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2.

بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية(وصول وسفر) للسفينتين عمان وسينا، كما استقبل ميناء بورتوفيق بالامس السفينة GREEN PIONEER وعلي متنها 8800 طن امونيا قادمة من الامارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1075 راكب بموانيها.