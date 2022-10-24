"بيني موردونت" ترفض دعوة "جونسون" للخروج انتخابات حزب المحافظين البريطاني

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رفضت رئيسة مجلس العموم البريطاني بيني موردونت طلبا من رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون للانسحاب من سباق قيادة حزب المحافظين لتحل محل ليز تراس في رئاسة الوزراء، حسبما زعمت مصادر مقربة من موردونت.

وذكرت صحيفة الاندبندنت بأنه على الرغم من اعتبارها الأقل احتمالاً للوصول إلى الحد الأدنى الضروري وهو 100 ترشيح من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان لإدخالها في اقتراع يوم غد الإثنين، بحصولها حتى الآن على 25 إعلانا عاما، تعهدت موردونت بالبقاء في السباق.

وأضافت أن هناك مزاعم بأنها حذرت رئيس الوزراء السابق من أن مؤيدوها سيتحولون إلى حد كبير إلى منافسه ريشي سوناك إذا انسحبت.

وكان وزير الخزانة السابق يقترب من الحصول على 179 ترشيحا يمثلون نصف أعضاء الحزب داخل البرلمان، بتأييد من اثنين من المحافظين الأكثر نفوذا في الجناح اليميني للحزب، سويلا برافرمان وستيف بيكر.