بيطرى الأقصر تشكل لجانا لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، عن تواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتورة هبة فضل، مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تشكلت لجنة من إدارة إسنا البيطرية بإشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، مكونة من كل من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور محمود السيد رئيس وحدة الشغب البيطرية بإسنا، والدكتور دندراوى منصور الطبيب بإدارة إسنا البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر اسنا.

وقامت اللجنة بالمرور على سوق اسنا للماشية وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتحصين المجترات الصغيرة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك تزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بجانب توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية والمجترات الصغيرة بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية.

كما تم التوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تعريفهم بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ومرض طاعون المجترات الصغيرة، من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.



بيطرى الأقصر تشكل لجان بمدينة إسنا لتحصين الأغنام والماعز



لجان بمدينة إسنا لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات