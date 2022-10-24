بسبب 700 جنيه وهاتفين محمول.. الإعدام لمتهمين قتلا مسنة لسرقتها بالهرم

أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بكيلو 10 ونصف معاقبة عاطل وعامل ألوميتال لاتهامهم بقتل سيدة مسنه و سرقة 700 جنيه وهاتفين محمول بمنطقة الهرم بالإعدام شنقا.

كشفت التحقيقات، عن أن المتهم عامل ألوميتال، وقال في التحقيقات: تسللت لشقة المجنى عليها ليلا، بعد ما اتفقت مع صديقي وتمكنت من سرقة 700 جنيه وهاتفين محمول، وعندما شعرت بأن المجنى عليها كشفتني خلصت عليها ودبحتها بسكينة، وهربت أنا وصديقي وأنا فعلا ندمان على ارتكابي الجريمة، بس كنت عايز أي فلوس بأي طريقة، كنت فاكر معاها فلوس كتير.

وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يؤكد العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل وصديقه يقطنان بالمنطقة وعلى علم بأن المجني عليها تقطن بمفردها، وفي أثناء محاولة اقتحام شقتها بسرقتها، شعرت بهما وحاولت تستغيث بالأهالي فذبحها أحد المتهمين.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات