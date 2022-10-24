انطلاق مبادرة "قائد جديد في الجمهورية الجديدة" بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت مبادرة "قائد جديد في الجمهورية الجديدة" والتى تستمر لمدة أسبوع، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتهدف المبادرة إلى تأهيل جيل جديد من القيادات الشابة، وإعطائهم برنامج تدريبي مُكثف يشمل المهارات الحياتية، كما يشمل التدريب نموذج محاكاة لإدارة الأزمة بالشراكة مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى تعريف النشء بالهُوية المصرية ورؤية مصر 2050.

و شهد انطلاق المبادرة اللواء هشام الطويل السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والمشرف على المبادرة، الذي أكد على دعم الدولة الكامل لتدريب وتثقيف النشء، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و من جانبه أشار اللواء هنري إبراهيم معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أنه تم تدريب عدد من طلاب مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية مُشيدًا، بحجم الدعم الذى تم توفيره من قبل المسؤولين بمحافظة الإسماعيلية حتي تخرج المبادرة للنور ويتم تنفيذها بهذا الشكل اللائق.

تناول اليوم الأول للمبادرة تعريف النشء بمهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، والقيادة الإدارية.