انخفاض إنتاج القطن فى إسبانيا بنسبة 45٪ بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

تعانى إسبانيا من انخفاض كبير فى إنتاج القطن، حيث أن محصول القطن لهذا العام فى البلاد سينخفض بنسبة 45% بسبب الجفاف، وذلك حسبما قالت المنظمة الزراعية فى مقاطعة قرطبة.

وأشارت صحيفة "الديا" الإسبانية إلى أنه تقدر الطاقة الإنتاجية للقطن 2022/2023 في الأندلس بنحو 127 ألف طن، أي أقل بنسبة 27.5٪ من إنتاج الحملة السابقة، وأقل بنسبة 31.3٪ عن متوسط الحملات الثلاث الماضية.

وتبلغ مساحة القطن المعلن عنها لهذا المحصول 51952 هكتارا في الأندلس ، أي أقل بنسبة 9.71٪ عن المحصول السابق، وهو يظهر انخفاضًا عامًا في جميع المقاطعات، حيث كانت ولفا هي المقاطعة التي سجلت أكبر انخفاض في النسبة المئوية (52.37٪) ، وفي إشبيلية ، المقاطعة الرئيسية المنتجة للقطن ، كان هناك أكبر انخفاض في القيمة المطلقة (10. 52 ٪) ، 4000 هكتار أقل من الموسم الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، في هذه الحملة، من المتوقع حدوث انخفاض فى الغلة نتيجة انخفاض إمدادات الري ، بسبب الجفاف الذي استمر واستمرار ارتفاع درجات الحرارة في يوليو وبداية أغسطس في ازدهار كامل مع هجمات الآفات، لذلك ، من المتوقع أن يبلغ العائد المقدرة 2441 كجم / هكتار ، أي أقل بنسبة 20 ٪ من العام السابق.

بهذا المعنى ، يُقدَّر انخفاض الإنتاج في جميع المقاطعات ،فى قادس (-4.53٪) والأكثر أهمية في قرطبة (-42.8٪) ، وفي ويلفا (-46.42٪) في إشبيلية من المتوقع -28.44٪.