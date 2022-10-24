النقل توقع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل قطار بضائع كهربائى

كتب سيد الخلفاوى

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء شركة مساهمة مصرية بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، لإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مشروع قطار كهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بور سعيد بميناء أبوقير الجديدة بالإسكندرية، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف مجموعة شركات الديدي وشركة جاما للإنشاءات.

أكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وفي ‘طار خطة وزارة النقل للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين ومصريين أو تحالفات مصرية دولية لإدارة وتشغيل وسائل النقل الحديثة، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية بين القطاعين العام والخاص لادارة وتشغيل وصيانة المشروع دون تحميل الدولة أى أعباء أو ضمانات مالية ويقتصر فقط دور الدولة على قيمة الأرض المنزوع ملكيتها أو إعادة تخصيصها للمشروع، بالإضافة إلى تكاليف تنفيذ الأعمال المدنية التي ستقوم بتنفيذها كبرى الشركات المصرية الوطنية مثل أعمال الجسور والمحطات والأسوار، وسيقوم التحالف بالتنسيق مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ أعمال أنظمة السكة "إشارات، إتصالات ، قوى كهربائية - ...." وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة ومعدات الورش للمشروع وكذلك التنسيق مع شركة سيمنز لوضع خطة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

وصرح وزير النقل بأن المشروع سيسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بالطريق الساحلي الدولي مما سيكون له مردود إيجابي على النشاطين الاقتصادى والتجاري بالمدن والمناطق الصناعية والموانئ التى يربط بينها إذ يساعد في حركة الصادرات والواردات وكذلك في طرح المنتجات بالسوق المحلي.

كما يهدف المشروع إلي خلق فرص استثمارية ضخمة علي طول المسار حيث من المخطط قيام القطاع الخاص بإنشاء العديد من المشروعات الصناعية والمراكز التجارية واللوجيستية والسياحية بالمدن التي سيمر بها مما يخلق الاف من فرص العمل علي طول المسار، كما سيسهم في زيادة النشاطين الاقتصادي والتجاري وزيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بهذه الموانئ ، وكذلك الموانئ الأخرى من خلال ربط الخط بشبكة السكك الحديدية الحالية.

وأكد الوزير أن مسار القطار الكهربائي يمتد ليربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية بطول حوالى 250 كم ماراً بمدن بورسعيد ودمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم وإدكو وأبو قير وماراً بالموانئ المطلة على الساحل (ميناء غرب بورسعيد – ميناء دمياط البحري – ميناء أبو قير) وربطه بالميناء الجاف المقرر إنشاؤه بمدينة دمياط ، وربطه مع شبكة السكك الحديدية القائمة.