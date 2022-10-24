الملك تشارلز يبيع 14 خيل سباق فى مزاد ورثها من والدته الراحلة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن الملك تشارلز الثالث سيبيع بعض خيول السباق التى ورثها عن والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وكانت الملكة الراحلة لديها اهتمام بتربية خيول السباق ولطالما كانت متحمسة للذهاب لسباقات الخيل وركوبها.
وقالت دار مزادات تاترسالس فى نيوماركت، شرقى إنجلترا، إنها تبيع 14 من خيول الملكة الراحلة من نوع "برود ماريس" الاثنين.
وتضم قائمة الخيول المعروضة للبيع "جاست فاين" - الذى دربه سير مايكل ستاوت الذى أشرف على أكثر من 100 حصان ملكى فائز فى السباقات و"لاف أفايرز".
وقال جيمى جورج، المتحدث باسم تاترسالس إن "هذا ليس أمرا خارجا عن المألوف. كل عام سيبيعون خيولا" وأضاف: "كانت الملكة تملك خيولا من نوع برود ماريس وكانت سترعاها لتتكاثر وتبيعها. لا يمكنك أن تحتفظ بكل هذه الخيول". وأشار إلى أن بيع خيول الملكة لا يرمز إلى نهاية علاقة الأسرة المالكة بالسباق وتابع قائلا: "كل عام يبيع الملاك بعضا مما لديهم، والملكة كانت تفعل ما يفعله باقى المالكين".
وورثت الملكة من والدها، الملك جورج السادس، المربط الملكى، وهو مركز لتربية خيول السباق فى ساندرينجهام أنتج العديد من الفائزين بالسباق.
وكان مدير السباقات لدى الملكة جون وارن قد قال سابقا أن الخيول كانت "مساحة رائعة" للتخفيف من وطأة الالتزامات الأخرى وكان دعمها بمثابة دفعة كبيرة للسباقات البريطانية.
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