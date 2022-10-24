المكتب الرئاسى الكورى: تهديدات كوريا الشمالية تعمق عزلتها

أ.ش.أ

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الإثنين، إنه كلما رفعت كوريا الشمالية مستوى تهديداتها، سيؤدي ذلك إلى تعميق عزلة حكومتها وتدهور حياة مواطنيها، وذلك تزامنا مع اختراق سفينة تجارية كورية شمالية لخط الحدود الشمالي، والذي يمثل الحدود البحرية الفعلية في البحر الغربي، لمدة 40 دقيقة وصولا إلى مسافة 3.3 كيلومتر نحو الجنوب.

وقال المكتب الرئاسي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن الحكومة تراقب عن كثب بالتعاون مع الجانب الأمريكي التطورات المتعلقة بهذا الشأن، وتحتفظ البلاد بوضع الاستعداد التام"، مضيفا "أن تهديدات كوريا الشمالية المستمرة وادعاءاتها غير المنطقية ستشكل ضررًا للسلام والأمن ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل في المجتمع الدولي أيضا.

جدير بالذكر أن السفينة التجارية الكورية الشمالية "موبو" أبحرت نحو الجنوب، في غضون الساعة الثالثة و42 دقيقة صباح اليوم، على الرغم من التحذيرات الصادرة عبر أجهزة الاتصال، ما أدى إلى إطلاق القوات الجنوبية لعشر طلقات تحذيرية مرتين، وبعد عودة السفينة نحو الشمال عبر خط الحدود الشمالي، قامت كوريا الشمالية بإطلاق 10 قذائف مدفعية نحو المنطقة العازلة بالقرب من الحدود البحرية في غضون الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا.