اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المرور تحرر 11 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:07 م
المرور تحرر 11 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (79212) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (11526) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(837) مخالفة السير بدون تراخيص و(3) دراجات نارية مخالفة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (17) مخالفة موقف عشوائى و(9) مخالفات لشروط التراخيص.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

حملات مرورية

لوائح المرور

قائدى السيارات

ضبط المخالفين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة