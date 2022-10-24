المتحدث باسم حكومة اليابان يؤكد أهمية بذل الجهود لبناء علاقات مستقرة مع الصين

أ.ش.أ

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية ماتسونو هيروكازو، اليوم الاثنين، إنه من المهم لبلاده والصين بذل جهود لبناء علاقات ثنائية مستقرة، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد مرور يوم على فوز الرئيس الصيني شي جين بينج بفترة ولاية ثالثة كزعيم للحزب الشيوعي.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن البلدين يواجهان العديد من التحديات الصعبة والقضايا العالقة، مشددا على أن طوكيو ستعمل مع بكين لمعالجة مثل هذه القضايا.

وحول موعد عقد قمة بين زعماء البلدين، علق ماتسونو قائلا إن هذا لم يتقرر بعد ولكنه قال إن الحكومة ستتخذ خطوات على مختلف المستويات لبحث هذا الأمر.

كما أدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، تصرف بيونج يانج بعد إعلان كوريا الجنوبية أن سفينة كورية شمالية عبرت الحدود البحرية بين الكوريتين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن سلسلة الاستفزازات التي تقوم بها كوريا الشمالية لا يمكن السكوت عليها، مضيفا أن إطلاق بيونج يانج المتكرر للصواريخ الباليستية وغيرها من الإجراءات تشكل تهديدا وشيكا على سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي.

وأكد أن اليابان ستواصل التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وستبذل قصارى جهدها لجمع وتحليل المعلومات الضرورية، كما أضاف أن بلاده ستعزز المراقبة أيضا.

وقد تبادلت كوريا الشمالية والجنوبية في وقت سابق إطلاق أعيرة تحذيرية على طول حدودهما البحرية الغربية المتنازع عليها، وذلك في تطور يثير القلق من اشتباكات محتملة بعد سلسة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج مؤخرا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن البحرية الكورية الجنوبية بثت تحذيرات وأطلقت أعيرة تحذيرية لصد سفينة تجارية كورية شمالية انتهكت الحدود البحرية في حوالي الساعة 42ر3 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.

من جانبه، قال الجيش الكوري الشمالي إن وحداته الدفاعية الساحلية ردت بإطلاق 10 أعيرة تحذيرية من نيران المدفعية باتجاه مياهها الإقليمية، حيث تم رصد "حركة بحرية معادية" على حد وصفه.

واتهم الجيش سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية بالتدخل في مياه كوريا الشمالية بحجة اتخاذ إجراءات صارمة ضد سفينة مجهولة الهوية.