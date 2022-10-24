اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق داخل منزل بعزبة يعقوب فى بنى سويف

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:03 م
السيطرة على حريق داخل منزل بعزبة يعقوب فى بنى سويف حريق - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطرت قوات الحماية المدنية  بمحافظة بني سويف على حريق شب داخل منزل بعزبة يعقوب التابعة لقرية الضباعنة بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.
 
تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل بعزبة يعقوب التابعة لقرية الضباعنة بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء والإسعاف إلي موقع البلاغ، والسيطرة عليه.
 
وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق الذى اندلع داخل غرفة بها تبن وبعض الأخشاب .
 
 

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حريق

أمن بنى سويف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة