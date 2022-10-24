السيطرة على حريق داخل منزل بعزبة يعقوب فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف على حريق شب داخل منزل بعزبة يعقوب التابعة لقرية الضباعنة بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل بعزبة يعقوب التابعة لقرية الضباعنة بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء والإسعاف إلي موقع البلاغ، والسيطرة عليه.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق الذى اندلع داخل غرفة بها تبن وبعض الأخشاب .