السكة الحديد: عودة امتداد مسير قطارات بخط أبو قير لمحطة الإسكندرية

كتب ـ سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 24 / 10 / 2022 عودة امتداد مسير بعض القطارات على خط أبو قير لمحطة الإسكندرية بدلاً من سيدى جابر، تزامناً مع الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات لبرج الإسكندرية ورفع عوامل السلامة والأمان، وفى ضوء توجيهات المهندس كامل الوزير – وزير النقل، وحرصاً من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة الجمهور.

امتداد مسير بعض القطارات كالآتى:

- يتم امتداد مسير القطارات أرقام [ 4007 ، 4017 ، 4053 ، 4059 ، 4089 ، 4093 ] إلى محطة الاسكندرية بدلاً من سيدى جابر طبقاً للجدول المرفق .

- يتم قيام القطارات أرقام [ 4016 ، 4026 ، 4062 ، 4068 ، 4098 ، 4102] من محطة الاسكندرية بدلاً من محطة سيدى جابر طبقاً للجدول المرفق .

- على أن يتم استمرار وصول وقيام باقى قطارات خط أبو قير من محطة سيدى جابر .

والهيئة دائماً لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب .