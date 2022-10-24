السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهديد شخص بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال ابراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وايهاب عبد المنعم ابو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليه على موقع التواصل الاجتماعي والتنازل عن دعوى قضائية من قبل شقيق المجني عليه كان قد رفعها ضد المتهم مما بعد تعدى على القيم الأسرية وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.