اليوم السابع
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الداخلية تضبط 140 قطعة سلاح و364 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:05 م
الداخلية تضبط 140 قطعة سلاح و364 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (140) قطعة سلاح نارى ، (364) قضية مخدرات وتنفيذ (65038) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 24 متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (4382) حكم قضائى متنوع وضبط (14) قطع سلاح نارى وأبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.
 
 
 
 

سلاح نارى

مخدرات

الداخلية

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