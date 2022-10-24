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التعليم تنفى إلغاء الفسحة فى المدارس غدا بسبب كسوف الشمس

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:39 م
التعليم تنفى إلغاء الفسحة فى المدارس غدا بسبب كسوف الشمس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أكد شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه غير صحيح ما تم تدأوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن إلغاء ألفسحة غدا فى المدارس.
 
 
كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى، أن غدا الثلاثاء يوم دراسة عادى ولا إجازات بسبب ما تردد بشأن كسوف الشمس، موضحة أن الإجازات سلطة المحافظين،
 
وقالت الوزارة إنه بشأن ما ورد من احتمالية حدوث كسوف جزئى للشمس الثلاثاء 25 أكتوبر وان النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يعرض لمشكلة فى شبكية العين يجب توعية الطلاب بكافة المنشآت التعليمية،التابعة للمديريات بخطورة النظر إلى الشمس أثناء فترة الكسوف.
 

التربية والتعليم

كسوف الشمس

اخبار مصر

اخبار التعليم

الفسحة



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