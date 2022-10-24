التخطيط: 300 شركة من 30 دولة تقدمت للاستثمار فى مشروعات تحلية المياه بمصر

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف الأساسي للدولة أننا نوفر حياة أفضل للمواطن وحتى يتم تحقيق ذلك لابد من توفير فرصة عمل جيدة وخدمات متاحة، فضلا عن اقتصاد مستمر في النمو، موضحة أن هذا النمو يجب أن يكون مدفوع بشكل استثماري مش استهلاكي فقط.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه حينما يتم تقيم تجربة لابد من تقييمها في إطار الظروف التي تعايشها، قائلة: "إحنا خرجنا من مرحلة عدم استقرار سياسي وأمني ثم دخلنا على إصلاح اقتصادي ثم جائحة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وحينما نقيم التجربة لازم نقيمها بكل معطياتها الإقليمية والدولية".

وتابعت: "الدولة المصرية حققت قدر كبير من الإنجازات في فترة قصيرة وظروف غاية من الاستثنائية"، لافتة إلى أن الدولة أنفقت 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية على مدار أكثر من 7 سنوات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مفيدة بأن هناك 300 شركة من 30 دولة تقدمت للاستثمار في مشروعات تحلية المياه بمصر.