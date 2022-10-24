التخطيط: الصناعات الكبرى تساهم في تحقيق قفزات بالصناعة والتنمية والتصدير

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدول التى نجحت فى عمل قفزات جاءت من خلال صناعات كبرى ووفرت فرص عمل، موضحة أن تلك الصناعات الكبرى تساهم فى تحقيق قفزات فى الصناعة وفى التنمية والتصدير وهذا يجعلنا نحتاج لصناعات كبرى تنقل لنا تكنولوجيا.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بجلسة جلسة دور صندوق مصر السيادى وطرق المشاركة فى القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادى، أن الصناعات الكبرى ستحدث قفزة فى التصنيع ونقلة نوعية فى المكون التكنولوجى.

وتابعت وزيرة التخطيط: فى مصر من أهم الأشياء التى تهمنا مثلما تهم الدول هى الشركات الناشئة، مستطردة: نعانى من الزيادة السكانية ولكن لدينا فى الزيادة السكانية ميزة نوعية متمثلة فى شبابنا.