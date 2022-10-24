اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:13 ص
أكرم القصاص
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البنك الدولي: باكستان تضررت بشدة من جراء ظاهرة التغير المناخى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:00 ص
البنك الدولي: باكستان تضررت بشدة من جراء ظاهرة التغير المناخى فيضان باكستان
أ ش أ

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حث مارتن ريسير نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة جنوب آسيا، الأحد، باكستان على اتخاذ إجراءات داخلية - بمساعدة من المجتمع الدولي - حتى تتمكن من التعافي من آثار الفيضانات التي تعرضت لها مؤخراً.

ونقلت قناة تليفزيون " جيو " الاخبارية الباكستانية عن نائب رئيس البنك الدولى قوله إن باكستان تضررت بشدة من جراء ظاهرة التغير المناخى، وأن الأزمة التى تعرضت لها من جراء الفيضانات لم يسبق لها مثيل ، وإنها تحتاج إلى ( خارطة طريق ) حتى يمكنها التعافى من آثار هذه الفيضانات .

وقال نائب رئيس البنك الدولى إنه يتعين على المجتمع الدولى أن يساعد باكستان ، ولكن يجب على باكستان أيضا إجراء إصلاحات مالية وإتخاذ اجراءات داخلية لأن مواطنيها أعربوا عن إنزعاجهم بسبب فواتير الكهرباء الباهظة .

وأكد نائب رئيس البنك الدولى على ضرورة إجراء باكستان إصلاحات في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن وزير المالية الباكستاني إسحاق دار كان قد طمأنة بشأن مسألة تنفيذ الاصلاحات نظرا لأهميتها بالنسبة للاستثمار على المدى الطويل.

 


البنك الدولي

باكستان

ظاهرة التغير المناخى

التغير المناخى



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