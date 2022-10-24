افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية.. اليوم

الإسكندرية - أسماء على بدر

ينظم مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية اليوم الاثنين، وعلى مدار يومين مؤتمره الدولي الرابع APITEL 2022 فى نسخة خاصة بإطلاق حاضنة أعمال Pilot، تحت عنوان "تكنولوجيات واتجاهات جديدة في التعليم العالي: الاستدامة وريادة الأعمال" وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما يعقد على هامش المؤتمر مسابقة تخص الابتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم، ندعوكم للمشاركة غداً حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية فى التاسعة والنصف صباحًا.