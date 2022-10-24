اعترافات لصوص رواد البنوك بالقاهرة: نفذنا جريمتين سابقتين بإسلوب التتبع

أدلى شخصين متهمين بسرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع باعترافات تفصيلة أمام النيابة العامة، وأقروا بإرتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوبى، وأضافا بإقتسامهما المبالغ المالية المستولى عليها وإستخدامها فى (شراء شهادة بنكية - إيداع بنكى - شراء سيارة)، وصرف باقى المبالغ المتحصل عليها على متطلباتهما الشخصية.
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي بسرقة المواطنين بأسلوبى "التتبع – كسر الزجاج"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرق.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية)، بمزاولة نشاط إجرامي بسرقة المواطنين من رواد البنوك، بأسلوبى "التتبع ، وكسر الزجاج" ، بإستخدام سيارة، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب واقعتى السرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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