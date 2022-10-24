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اتحاد الغرف التجارية: لابد من وضع حلول جذرية لحل المشاكل خلال المؤتمر الاقتصادى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:15 ص
اتحاد الغرف التجارية: لابد من وضع حلول جذرية لحل المشاكل خلال المؤتمر الاقتصادى الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية
كتب محمد شعلان

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قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن ملخص اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي هو الصراحة والمصارحة من جميع الاطراف، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي أيضا عرض الـ50 سنة الماضية من مواجهة أزمات الاقتصاد.
 
وأوضح الدكتور علاء عز، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن المجتمع المدني عرضوا وجهة نظرهم في الاقتصاد.
 
واستكمل: "هناك مشاكل موجودة في مصر من الأصل، وهناك مشاكل أكبر استوردت إلى مصر منها جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وأزمة سلاسل الإمداد وهناك وجهات نظر كثيرة منها متشابه ومنها متعارض والتوافق مع الجميع أن هناك حتمية لحلول جذرية وليس مسكنة"، مؤكدا أنه يجب الحل الجذري لأي مشكلة نواجهها.
 
وعرض برنامج "من مصر" مع الاعلامي عمرو خليل، تقريرا تلفزيونيا، عن مسار الاقتصاد بعنوان "الاقتصاد المصري يتعافى على مدار 12 سنة رغم الازمات والتحديات"، وتناول التقرير مجموعة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية.
 

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