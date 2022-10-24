إطلاق مبادرة "مدارس الإسكندرية بلا مشكلات فى القراءة والكتابة"

الاسكندرية جاكلين منير

أطلق الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الاثنين ،مبادرة مدارس الإسكندرية بلا مشكلات في القراءة والكتابة ، وذلك من خلال إجراء مسابقة بين مدارس المحافظة ورصد مكافأة مالية للمدرسة التي يتمكن طلابها من القراءة والكتابة في أقصر مدة زمنية.

وتعتمد إجراءات المبادرة على إجراء إملاء لتحديد مستوى طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية لغات مميز ، وذلك للوقوف على مستوى الطلاب وقياس مستواهم في القراءة والكتابة ووضع خطة شاملة لتحقيق أفضل وأعلى مستوى لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب اعتمادًا على أحدث الاستراتيجيات وطرق التعلم الحديثة التي تعتمد على التفكير ، على أن يبدأ التطبيق يوم الأحد القادم الموافق 30 من أكتوبر الجاري.

وقال مدير المديرية أن القراءة والكتابة ركيزة رئيسة في تنمية قدرات الطالب للانتقال لمهارات التفكير العليا ، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

وفي سياق متصل عقد (أبوزيد) اجتماعًـا موسعًـا بحضور نادية فتحي وكيل المديرية مع الموجهين الاوائل وموجهي المراحل التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة لمادة اللغة العربية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية ، بحضور الدكتورة نجلاء سليم مدير عام التعليم العام بالمديرية، و عادل الشورى موجه عام للغة العربية لمناقشة خطة عمل مشتركة لعلاج ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية .

وأكّد أن جميع المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية التسع وموجهي المواد الأخرى يشاركون في متابعة تفعيل المبادرة.

وخلال الاجتماع شدّد مدير المديرية على أهمية التعاون والعمل بروح الفريق مع تكثيف وتفعيل خطط المتابعة اليومية للموجهين على المدارس للتأكد من تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالمناهج الدراسية خاصة مادة اللغة العربية بهدف تقييم التحصيل الكامل والمتميز للطلاب حيث وجّه بوضع خطة شاملة لإجراء امتحان لقطعة إملاء موحدة على مستوى المحافظة بمرحلة التعليم الابتدائي لتحديد مستوى الطلاب في القراءة والكتابة خلال الفترة القادمة ، ويتم رصد الدرجات في ملف Excel ،والاحتفاظ بأوراق الطلاب في ملف خاص بكل مدرسة .