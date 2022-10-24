اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:23 م
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:22 م
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطنين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى، عند نزلة أكتوبر عند القصارة اتجاة الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي عند نزلة أكتوبر وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

 

 


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