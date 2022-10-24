إزالة 9 حالات تعد بمدينة أسوان ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات

واصلت الأجهزة المعنية جهودها المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف عبد الله مدير الأمن ، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى أو الخاصة للحفاظ على كل شبر من أراضى الدولة.

وكلف، بأن يتوازى مع ذلك تنفيذ المتابعة الميدانية من مسئولى المحليات لنسب ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية سواء التابعة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو مشروعات الخطة الإستثمارية ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول لإظهار الشكل الجمالى والحضارى للمراكز والمدن على الوجه الأكمل.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ حملة إزالة للتعديات بمناطق المحمودية والمدينة الصناعية ومنطقة المحاجر بإجمالى 9 قرارات إزالة منها 3 حالات لتعديات صدر لها قرارات سابقة ، و 6 حالات فى المهد لمنطقة المحاجر وذلك بمساحة 10 ألاف و 100 م2 ، ووسط مشاركة للقوات الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، بجانب العاملين بالوحدة المحلية برئاسة نائبى رئيس المدينة محمود بهاء ، ومحمد حسين ، وبإشراف محمد عبد المنعم رئيس حى جنوب ، ومسئول الأملاك محمد حسن ، وأيضاً مسئول التنظيم عبد الرحمن عبد التواب مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى من بينها مشروعات الصرف الصحى والتى تضم مد خطوط إنحدار داخل الشوارع والطريق الرئيسى بالمدينة.