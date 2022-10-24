إزالة 291 حالة تعد ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأكد المحافظ، وفق تقرير إدارة الأملاك، أنه تم "أمس" إزالة 15 حالة تعد، بواقع (8 حالات على أرض أملاك دولة + 7حالات على أرض زراعية)، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى 291 حالة إزالة، موزعة بواقع (247 تعد بالبناء على أملاك دولة بمساحة 81 ألفا و94 متراً + 44 حالة تعد على 2 فدان و 18 قيراط أرض زراعية) وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في 8 أكتوبر الجاري وحتى 23 من نفس الشهر.

كما نوه المحافظ عن توجيهاته لمسئولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل، والتي بدأت بالمرحلة الأولى في شهر أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضي، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها حالياً، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.