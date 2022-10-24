إزالة 104 حالات تعد على أملاك الدولة بأطفيح والبدرشين.. فيديو وصور

كتبت – مرام محمد

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمراكز ومدن أطفيح والعياط والبدرشين؛ لاسترداد الأراضي المتعدي عليها، وذلك ضمن الموجه 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات ساهمت في استرداد 7 الاف م2 أراضي أملاك دولة متعدي عليها بمراكز أطفيح والبدرشين والعياط، خلال حملات تم تنفيذها على مدار الأسبوع .

وأشار محافظ الجيزة، أن الحملات تضمنت إزالة 88 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة بقرى (أبو رجوان، المرازيق، زاوية دهشور، ميت رهينة، سقارة)، واسترداد مساحة 3709 م2 مع تسليم الاراضي لجهات الولاية.

وأشار محافظ الجيزة، أن مركز ومدينة أطفيح قام بإزالة 16 حاله تعدى على أملاك الدولة بقرى الصالحية ومنية الرقة والحلف الشرقي ومنيل سلطان، واسترداد إجمالى مساحة 3225 م2، في إطار حملات تحقيق الانضباط وردع المخالفين التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي ذات السياق، تابع محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة العياط في إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء حوائط بالبلوك الأبيض خارج الحيز العمراني على مساحات 100 ، 175م في نطاق الوحدات المحلية بالبليدة والمتانيا.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدوري على المواقع التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات، مشيراً أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات .

إزالة التعديات على أراضى الدولة بالجيزة



حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالجيزة



إزالة التعديات بالجيزة