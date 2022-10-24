أخبار مصر.. غدا أمطار رعدية بالسواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد للقاهرة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40٪ تقريبا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد.
الرئيس السيسي يوجه بتوفير المعدات والآلات الزراعية استعدادا لموسم الزراعة الشتوى
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي، ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع في هذا الإطار على سير العمل في تلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل ري حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية.
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الإنتاج الزراعى فى توشكى ومستقبل مصر
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي، ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة.
قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الدراسات العليا دفعة أكتوبر 2022 بالقوات المسلحة
صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية من الطلبة الذكور خريجى الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على الدراسات العليا ( دبلومة الدراسات العليا - الماجستير - الدكتوراه) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2022 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة .
صندوق مصر السيادى: نعمل على تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة
قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصناديق السيادية حول العالم لها قواعد اقتصادية مختلفة عن بعضها، مشددا على أن مصر لديها اقتصاد متنوع، ولدينا قطاعات اقتصادية وعمق اقتصادي نبني عليه، وسياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق، بناء السياسات الاستثمارية القطاعية، مثل ملف السياحة بشكل كامل، وقناة السويس باعتبارها نشاط لوجيستي عالمي، وهذه مقومات اقتصادية، وهناك مقومات أخرى كامنة نحتاج اكتشافها.
التعليم: غداً يوم دراسى عادى لجميع الطلاب ولا إجازات بسبب كسوف الشمس
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غدا الثلاثاء يوم دراسى عادى ولا إجازات بسبب ما تردد بشأن كسوف الشمس، موضحة أن الإجازات سلطة المحافظين.
التنمية المحلية تنفى وجود لائحة لقانون يخص الدراجات الهوائية
نفت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ما تداوله البعض بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الدراجات الهوائية، وأكدت الوزارة عدم صحة ما تم نشره.
الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن ثلاثة أشخاص أبرزهم زياد العليمى
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأثنين، قراراً جمهورياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحمل رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن عقوبة السجن المقضي بها علي المحكوم عليهم في قضايا محددة.
شكرا للرئيس وأهلا بالجمهورية الجديدة: احتفاء واسع بالعفو عن العليمى
إشادات واسعة من عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين والأحزاب السياسية، بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، مؤكدين أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدر ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط فى دماء المصريين هى قرارات ذات أثر إيجابى تزامنا مع حالة الحوار الوطنى الذى يجرى فى مصر الآن.
مستشار الرئيس للصحة: لدينا 50 مليون جرعة من لقاح كورونا والحالات خفيفة
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، إن كل عام لقاحات الإنفلونزا الموسمية تتغير لكل سنة، وذلك لأن الفيروس يغير من نفسه كل عام، وهو مثل فيروس كورونا الذى يتغير من حين لآخر وتظهر تحورات وسلالات جديدة.
التعليم توجه المدارس بتوعية الطلاب بخطورة النظر لأشعة الشمس أثناء الكسوف
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن ما ورد من احتمالية حدوث كسوف جزئى للشمس الثلاثاء 28 أكتوبر، وأن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يعرض العين لمشكلة فى الشبكية، يجب توعية الطلاب بكافة المنشآت التعليمية التابعة للمديريات بخطورة النظر إلى الشمس أثناء فترة الكسوف.
الكهرباء: مصر لديها قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة فى العالم
عُقدت الجلسة الرابعة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، والتي تحمل عُنوان "دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة"، وذلك برئاسة الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من المسئولين المعنيين، والمستثمرين، ورؤساء مجالس إدارات الشركات.
رئيس هيئة الاستثمار يعرض إجراءات الحكومة لوضع إطار زمني لإصدار التراخيص فى 20 يوما
شارك المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة التي دارت حول "دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر" خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر – 2022.
وزير الاقتصاد الإماراتى: الإعلان عن فرص استثمارية فى مصر خلال قمة المناخ
أكد عبد الله بن طوق المرى، وزير الاقتصاد الإماراتى، أن هناك أفكارا مشتركة بين جامعة القاهرة ووزارة الاقتصاد، ونبحث كيفية العمل مع كلية الاقتصاد والسياسة لتمويل بحوث اقتصادية، متابعا، أن المنطقة العربية لا أحد يستطيع أن يعلمنا فيها غيرنا ونحن فى هذه القاعة من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية نعرف ما أهمية اقتصادنا وكيفية تدويره، ونبحث تشكيل فريق دراسة أفكار جديدة لدراسة نماذج اقتصادية مشتركة وما هى الوظائف يعد 10 سنوات فى الاقتصاد والقطاع الصناعية وسياسة الصناعة المستقبلية بين الإمارات ومصر.
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