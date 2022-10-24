أخبار مصر.. غدا أمطار رعدية بالسواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد للقاهرة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40٪ تقريبا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد.

الرئيس السيسي يوجه بتوفير المعدات والآلات الزراعية استعدادا لموسم الزراعة الشتوى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي، ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع في هذا الإطار على سير العمل في تلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل ري حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية.

الرئيس السيسي يتابع مشروعات الإنتاج الزراعى فى توشكى ومستقبل مصر