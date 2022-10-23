اليوم السابع
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30 أكتوبر الحكم فى دعوى لاعب يتهم سيدة بادعائها زواجه بها وإنكار نسب الطفل

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:02 م
30 أكتوبر الحكم فى دعوى لاعب يتهم سيدة بادعائها زواجه بها وإنكار نسب الطفل محكمة _أرشيفية
أحمد إسماعيل

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حجزت الدائرة 8 مدنى العمرانية الجزئية، اليوم الأحد، الدعوى المدنية المقامة من لاعب كرة قدم شهير، يطالب فيها سيدة بتعويض، بعد أن اتهمته - فى محضر بقسم شرطة الهرم - بالزواج منها عرفيًا وإنكار نسب طفلها لجلسة 30 اكتوبر للنطق بالحكم .

قدم مينا ناجى محامى اللاعب عدة حوافظ تضم صوره رسمية من المحضر الإدارى بقسم الهرم وشهادة من جدول محكمة الاسرة تفيد ما تم بدعوى النسب وصورة ضوئية من عريضة إثبات النسب

وطالب لاعب كرة القدم فى دعواه، بتعويض مادى عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، بعد إساءة تلك السيدة فى حقه وإقامتها دعوى كيدية ضده.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

محامى اللاعب مقيم الدعوى
محامى اللاعب مقيم الدعوى

 

وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


انكار النسب

التعويض المدنى

الزواج العرفى

قسم شرطة الهرم



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