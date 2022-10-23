اليوم السابع
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28 نوفمبر النطق بالحكم على المتهمين بخلية استهداف الكنائس

الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:37 م
28 نوفمبر النطق بالحكم على المتهمين بخلية استهداف الكنائس المستشار وجدى عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية استهداف الكنائس، لجلسة .28 نوفمبر الحكم علي متهمين بقضية الكنائس.

صدر القرار بعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ المتهمين بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائى يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية.

 

 


خليه الكنائيس

تفجير الكنائس

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