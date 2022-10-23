وكيل تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة شرق طنطا

الغربية محمد طارق

قام صباح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة متابعة شملت عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، حيث قام بمتابعة مدرسة طنطا الفنية المتقدمة للصناعات النسيجية العسكرية، حيث شهد طابور الصباح ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، بحضور السيد العميد أحمد فؤاد بكر، القائد العسكري بالمدرسة، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي أشاد بها وكيل الوزارة لما تقدمه من فقرات متميزة، كما أشاد بانضباط جميع الطلاب والتزامهم بالزي المدرسي، وأشاد بجهود المعلمين بالمدرسة، كما أشاد بنظافة المدرسة وانضباطها.

ثم توجه وكيل الوزارة لمدرسة الجلاء الثانوية بنين، وأكد على ضرورة تواجد عضو أمن البوابة بدفتر الأمن بجوار بوابة المدرسة الرئيسية، ثم قام بمتابعة الإشراف والفصول، وشدد على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي، وقص الشعر بشكل مهذب، كما تم التأكيد على أخصائي التطوير بالمدرسة بضرورة التأكد من وصول الانترنت المدرسي على جميع أجهزة التابلت لدى الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة خلال المتابعة على ضرورة تأمين لوحات الكهرباء بالمدرسة، وسلامة وصلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المعامل، كما أكد على ضرورة زراعة الأشجار بعيداً عن الأسوار بمسافة لا تقل عن نصف متر على الأقل.

ثم توجه "حسن" إلى مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وتم متابعة الفصول بالمدرسة، وأشاد بانضباط الفصول وسير العملية التعليمية، وتوزيع التغذية المدرسية والكتب على جميع التلاميذ.

ثم توجه وكيل الوزارة لمتابعة مخزن المديرية لأوراق الامتحانات، حيث اطمأن إلى توفير وسائل الأمن والسلامة من طفايات الحريق وجرادل الرمل وخطوط الحريق وتأمين لوحات الكهرباء، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة منع التدخين والمواقد الكهربائية داخل المخزن.

واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة اليوم، في مدرسة سيدي مرزوق الابتدائية، حيث تم متابعة الفصول بالمدرسة، وأشاد بانضباط الفصول وسير العملية التعليمية، وتوزيع التغذية المدرسية والكتب على جميع التلاميذ، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.