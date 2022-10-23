اليوم السابع
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وكالة الأنباء الإماراتية: العلاقات الاقتصادية مع مصر قوية وفى نمو مستمر

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:40 م
وكالة الأنباء الإماراتية: العلاقات الاقتصادية مع مصر قوية وفى نمو مستمر مصر والإمارات
كتبت ـ إيمان حنا

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أوردت وكالة الأنباء الإماراتية تقريرا تناول العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، مؤكدا أن المؤشرات توضح نمو وتطور تلك العلاقات بشكل مستمر.
 
وأكد التقرير، أن العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية بالقوة والمتانة منذ اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات وهي علاقات مرشحة دائماً للنمو، وتحمل آفاقاً واعدة في مختلف المجالات، حيث قامت هذه العلاقات الوطيدة على عدة محاور، في مقدمها رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تجد في مصر ركيزةً للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تعتبر مصر دولة الإمارات الداعم الأول والسند التاريخي لمصر وللأمة العربية عموماً في مختلف المحافل.
 
ومن المنظور الاقتصادي والاستثماري، فإن المراقب لأبعاد العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجد أن دولة الإمارات ترى في مصر السوق الأكبر في الشرق الأوسط، وأرضاً خصبة لإقامة مشروعات استثمارية نوعية في مختلف القطاعات.
في المقابل، ومنذ اكتشاف النفط في دولة الإمارات، وبدء حركة النهضة والبناء فيها، أصبحت دولة الإتحاد الوجهة البكر للعمالة المصرية، وصارت اليوم الوطن الثاني والأقرب لقلوب ملايين المصريين.
 
وتربط دولة الإمارات ومصر شراكة استراتيجية شاملة، وعلى الصعيد الاقتصادي تسهم دولة الإمارات بتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وخلق مصادر محفزة جديدة للاقتصاد المصري.
 
 

مصر والامارات

العلاقات المصرية الاماراتية

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