اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

هطول أمطار ما بين متوسطة لغزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:41 ص
هطول أمطار ما بين متوسطة لغزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ.. صور أمطار غزيرة على كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، هطول أمطار مابين متوسطة على المناطق الجنوبية والشرقية للمحافظة، وغزيرة على المناطق الشمالية، المطلة على ساحل البحر المتوسط، والطريق الدولي الساحلي.

وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، حالة الطوارئ، لرفع مياه الأمطار من الشوارع، والتعامل الفوري معها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ولم يعلن ميناء البرلس حتى الاعلان عن توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط.

استمرار هطول الامطار الغزيرة
استمرار هطول الامطار الغزيرة

 

استمرار هطول الامطار وعامل نظافة يبدأ عمله
استمرار هطول الامطار وعامل نظافة يبدأ عمله

 

استمرار هطول الامطار
استمرار هطول الامطار

 

امطار غزيرة بكفر الشيخ
امطار غزيرة بكفر الشيخ

 

جانب من هطول الامطار بكفر الشيخ
جانب من هطول الامطار بكفر الشيخ

 

جانب من هطول الامطار
جانب من هطول الامطار

 

هطول الامطار بمدينة كفر الشيخ
هطول الامطار بمدينة كفر الشيخ

 

هطول امطار بكفر الشيخ
هطول امطار بكفر الشيخ

 

هطول امطار غزيرة
هطول امطار غزيرة

 

هطول امطار مابين غزيرة لمتوسطة
هطول امطار مابين غزيرة لمتوسطة

 


كفر الشيخ

أمطار

هبوب رياح

طقس

محافظة كفر الشيخ

البحر المتوسط

مياء الصيد بالبرلس

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة