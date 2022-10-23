هطول أمطار ما بين متوسطة لغزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، هطول أمطار مابين متوسطة على المناطق الجنوبية والشرقية للمحافظة، وغزيرة على المناطق الشمالية، المطلة على ساحل البحر المتوسط، والطريق الدولي الساحلي.

وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، حالة الطوارئ، لرفع مياه الأمطار من الشوارع، والتعامل الفوري معها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ولم يعلن ميناء البرلس حتى الاعلان عن توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط.



استمرار هطول الامطار الغزيرة



استمرار هطول الامطار وعامل نظافة يبدأ عمله



استمرار هطول الامطار



امطار غزيرة بكفر الشيخ



جانب من هطول الامطار بكفر الشيخ



جانب من هطول الامطار



هطول الامطار بمدينة كفر الشيخ



هطول امطار بكفر الشيخ



هطول امطار غزيرة