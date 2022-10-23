نقيب البيطريين: الاهتمام بالبحث العلمى البيطرى يدعم تنمية الثروة الحيوانية

كتبت ـ آية دعبس

ثمن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتنمية الثروة الحيوانية وتأكيده بشكل دائم على أهمية تطوير الأبحاث العلمية والتدريب بشأن الإنتاج الحيوانى والألبان، وإنشاء عدد من المراكز العلمية البيطرية، بهدف توفير البنية الأساسية اللازمة للباحثين من حيث المعدات والأجهزة العلمية الحديثة والمعامل، إلى جانب تقديم الدعم الفنى بما يتوافق مع المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالبحث العلمى فى الجانب البيطرى يساهم فى تنفيذ أهداف الرئيس فى تحسين السلالات، والتصدى للوبائيات وضمان السلامة الصحية للحيوانات.

وأكد سليم، فى بيان، أن تحسين السلالات المصرية يُعد أحد أهم محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لتعظيم إنتاجية اللحوم وتغطية الفجوة الاستيرادية من اللحوم وتوفير العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن تنفيذ تلك الاستراتيجية يستلزم توفير طبيب بيطرى كفء وعلى مستوى عال من التدريب والخبرة، وهو ما يصعب إيجاده فى ظل العجز الكبير فى أعداد الأطباء البيطريين على مستوى الجهورية نتيجة توقف التعيينات منذ عام 1994، وإحالة عدد كبير من الأطباء البيطريين إلى المعاش واقتراب بلوغ سن المعاش لعدد آخر من الأطباء البيطريين المعينين، موضحا أن الطبيب البيطرى يحتاج إلى 5 سنوات مـن التدريب والعمـل لاكتساب الخبرات مـن الأطباء البيطريين القدامى بعد التخرج نظراً لصعوبة تخصصاتهم وعدم تكليفهم بعد التخرج مما يستوجب سرعة تعيين أطباء بيطريين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مـن قـبـل أصحاب الخبرة قبـل إحالتهم للمعاش.