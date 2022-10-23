ندوة للكاتب و المفكر مصطفي الفقي بالمتحف القومي للحضارة المصرية

كتب محمد أسعد

في إطار الفعاليات والندوات والمحاضرات التي يستضيفها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ودوره كمؤسسة ثقافية وتعليمية و حضارية، استضاف المتحف الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي والذى ألقى محاضرة تحت عنوان "أصداء الحضارات التي تعاقبت على مصر".

واستهل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية فعاليات اليوم بكلمة رحب خلالها بالدكتور مصطفي الفقي و بالسادة الضيوف، معرباً فيها عن سعادته باستضافة المتحف لمثل هذه المحاضرات والندوات، والتي بدورها تسلط الضوء على دور المتحف، وتقديم إسهاماته في خدمة الثقافة والمعرفة، مشيرًا إلى أن هذه المحاضرة سوف تتيح الفرصة للحاضرين من الاستفادة من الخبرات والإسهامات المتعددة للدكتور مصطفي الفقي في الحياة السياسية والثقافية والفكرية كواحد من رموز مصر الهامة.

وخلال المحاضرة تحدث الدكتور مصطفى الفقي عن تاريخ مصر العظيم، وما شهدته من تعاقب للحضارات المختلفة الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في تكوين الثقافة لدى الشعب المصري، كما شهدت الندوة تبادل الأفكار والرؤى بين السادة الحضور وتحقيق التناغم الثقافي.

وشهدت الندوة حضور نخبة من الشخصيات البارزة والهامة، من بينهم رئيس جمهورية اليمن الجنوبي الأسبق، والسفير حمدى لوزه نائب وزير الخارجية وعالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس و مجموعة من الوزراء السابقين وسفراء دول النمسا والأردن وسلطنة عمان وأساتذة الجامعات ومجموعة من الفنانات من بينهم الفنانة يسرا وإيناس الدغيدي والإعلامية هالة سرحان وعدد من رجال الفكر والثقافة .

وفي ختام الندوة، قدم الدكتور أحمد غنيم هدية تذكارية للدكتور مصطفى الفقي تعبيراً عن التقدير العميق للكاتب والمفكر السياسي الكبير.