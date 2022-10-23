من عجز يومى لاحتياطى يتجاوز 13 ألف ميجا وات.. إنجازات الدولة فى الكهرباء

كتبت ـ رحمة رمضان

حققت الدولة إنجازات عديدة فى شتى المجاﻻت الاقتصادية والاجتماعية خلال الـ8 سنوات الماضية، ولعل أبرزها ما تحقق فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من تحول مصر من أزمة تعانى من انقطاعات مستمرة وعجز يومى بالشبكة لدولة لديها احتياطى يزيد عن نصف احتياجات المواطنين.

ونجحت الدولة فى القضاء على أزمة اﻻنقاطاعت التى كانت تسبب فى عجز يومى بالشبكة القومية للكهرباء يصل إلى 6 آلاف ميجا وات عام 2015 إلى احتياطى يومى يزيد عن الـ 12 ألف ميجا وات بالشبكة القومية.

وبلغ إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء حاليا 59 ألف ميجا وات بعد أن كانت 28 الف ميجا وات عام 2014 بزيادة بنسبة 110 %، وذلك بعد أعمال التطوير والتوسعات التى حدثت بقطاع الكهرباء فى مصر من عام 2014 والتى نجحت فى القضاء نهائيا على أزمة اﻻنقطاعات.