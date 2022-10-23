منصة تغيرات المناخ بأسوان تشارك فى تعامد الشمس بحملة توعية

أسوان - صلاح المسن

شاركت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان فى الاحتفالات، التى اقامتها محافظة أسوان بمناسبة، تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية لتغيرات المناخ،في "تصريحات صحفية" أنه تم تنظيم وقفات توعوية حول قضية التغيرات المناخية، إستهدفت المشاركين فى هذه المناسبة من الزوار المصريين والسائحين الأجانب، كما شارك السائحين الأجانب فى رفع لافتات التوعية بقصايا المناخ.

وأضاف أنه تم إطلاق حوار بعدة لغات بين أعضاء المنصة وزوار معبد أبوسمبل من السائحين الأجانب المتواجدين بمحيط المعبد، حول قضية تغيرات المناخ، واطلاعهم باستضافة مصر لفعاليات قمة المناخ العالمى الـ 27 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسى، فيما قام السائحين الأجانب بالتوقيع على ميثاق شرف قضية تغيرات المناخ.

وأوضح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، أن أعضاء منصة أسوان يواصلون الإبداع وفى التوعية بقضايا تغيرات المناخ عبر طرقا ووسائل غير تقليدية، من خلال إستغلال الأحداث والفعاليات والمناسبات المختلفة، فى إطار مشاركة المنصة فى التحضير لقمة المناخ العالمى، ولفت أن مشاركة أعضاء المنصة بحضور ياسمين خليل، فى حدث ظاهرة تعامد الشمس تقليد جديد على أرض أبوسمبل التاريخية التى يقع بها احد أشهر معابد حضارة مصر القديمة وهو معبد رمسيس الثاني والذى حمل سجل معركة قادش والتى انتصر فيها رمسيس الثانى.