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مصطفى مدبولى: الدين تفوق على الناتج المحلي 100% عدد 19مرة من 82 لـ2011

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:47 ص
مصطفى مدبولى: الدين تفوق على الناتج المحلي 100% عدد 19مرة من 82 لـ2011 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الدين والوضع الاقتصادى للدولة المصرية قبل عام 2011 بـ 30 عاما، قائلا: "الدين وبنسمع كلام كتير عن الدين وعلاقته بالناتج.. من عام 81 إلى عام 2011 .. كان لدينا 19 سنة حجم الدين يفوق الناتج المحلى بنسبة 100 %".

 

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اتسم الأداء الاقتصادى للدولة عام 2011.. ظروف الدولة المصرية أجبرتها على تبنى حلول وسطية فى ظل الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المشكلات على مدى قصير الأجل.. أغلب الموازنة فى هذه الفترة كان مخصص للأجور والمعاشات والدعم وضعف القدرة الإنتاجية وانخفاض الانفاق الاستثماري، وعدم القدرة على توفير فرص عمل بشكل كافي". 

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "ظروف مصر كانت ترفض علينا الدخول بمسكنات.. ظروف المجتمع غير متقبلة لبعض الحلول التى قد تكون صعبة.. مثل محاولة الدولة لهيكلية الدعم عام 77.. وكان الهدف الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها .. هل هذا كان كافيا لإنقاذ دولة؟!".

 

 


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