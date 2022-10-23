مصرع شاب دهسا أسفل عجلات تروسيكل فى الدقهلية

فريق المحافظات

لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه دهسًا أسفل عجلات تروسيكل على طريق شربين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي، بوصول "السيد.ز.ط" 35 سنة - سائق، جثة هامدة إثر حادث طريق.

بالانتقال والفحص وسؤال "رضا.ز.ط" 37 سنة، قرر بأنه أثناء عبور شقيقه الطريق أمام قرية السعدية، اصطدم به تروسيكل، قيادة "محمود.ج.س" 23 سنة - عامل، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وبسؤال قائد التروسيكل أيد ذات المضمون دون قصد منه، وأضاف بعدم حمله رخصة قيادة، وتم التحفظ على التروسيكل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.