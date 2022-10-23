مصادرة 28 طن أرز شعير قبل تهريبها بالسوق السوداء فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 28 طن أرز شعير، قبل بيعها بالسوق السوداء، ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت إدارة الرقابه التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقيه وعضوية كل من محمود جبر كبير مفتشي المديرية و نبيه سعيد مفتش أول بالمديرية بالأشتراك مع حملة قطاع وسط برئاسة مصطفي الشحات رئيس القطاع و محمد الغندور، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ضبط سيارة بناحية عمريط أبوحماد محمله بكمية من الأرز الشعير المحلي لموسم حصاد عام 2022 وقدرها 8 طن حيث تم التحفظ علي السياره وتم تسليم الأرز إلي مضرب العربي بناحية عزبة الثابت مركز بلبيس علي ذمة المحضر.

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مخزن بناحية عمريط أبو حماد وبالتفتيش داخل المخزن تم ضبط كمية قدرها 20 طن أرز شعير محلي لموسم حصاد 2022 وتم التحفظ عليها وتحرير محضر ضد "م .ع. م" صاحب المخزن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.