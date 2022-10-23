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مركز المعلومات: تقدم مصر فى مؤشر جاذبية الاستثمار بقارة أفريقيا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 06:29 م
مركز المعلومات: تقدم مصر فى مؤشر جاذبية الاستثمار بقارة أفريقيا تفقد الرئيس لاستثمارات جديدة - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الأفريقية، منذ 2016 وحتى 2019 وقد تحسنت قيمة المؤشر لتسجل 6.50 نقطة مقارنة بـ 6.4 % عام 2018.

ويأتي ذلك على رغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها إلا أن الاقتصاد المصرى كان من الدول التي تمكنت من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية تسببت فى إحداث توازن، وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها، وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام  تبلغ نحو 5.4%.

وتمثلت الدلالات الإيجابية عن الاقتصاد المصرى والتى ساعدت على استمرار جاذبيته للاستثمار في احتفاظ مصر بموقع الصدارة لتصبح أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020، بإجمالي صافي تدفقات استثمار أجنبي بلغ نحو 5.9 مليار دولار، قيام مصر بجهود ملموسة للترويج للإستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة و إدارة أزمة جائحة كورورنا باحترافية واستمرار تحقيق معدل نمو بالموجب والنجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية برغم ما سببته الجائحة في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020  واستمرار استقرار المعدلات بمصر رغم تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي سلباً بجائحة كورونا لتنخفض بنسبة 35%.

 

 

 


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