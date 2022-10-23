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محافظ البنك المركزى: نعتز باستقلاليتنا وننسق مع الحكومة والقطاع الخاص

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:20 م
محافظ البنك المركزى: نعتز باستقلاليتنا وننسق مع الحكومة والقطاع الخاص حسن عبد الله
كتب أحمد عرفة

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قال محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، إن الفائدة تستخدم بسهولة عندما يتكون التضخم عن طريق الطلب، وليس إذا جاء عن طريق الاستيراد، فإذا استورد القلم بدولار فإن ثمنه سيكون 10 جنيهات ، موضحا أن الفائدة عندما ترتفع وتدخل على الدورة الثانية من الشراء.

وأضاف محافظ البنك المركزى خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، في البنك المركزى نعتز باستقلاليتنا ونحن في مركبة واحدة ولابد أن ننسق وهذا شيء أساسى.

وتابع محافظ البنك المركزى، لا ننسق مع الحكومة فقط ولكن مع القطاع الخاص ونسمع له ، ونعمل على عدة محاور من أجل أن نفهم أن أهم شيء مصداقية البنك المركزى تكون في أعلى درجة في العمل .

 


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