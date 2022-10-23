محافظة الإسكندرية: مد فترة تخفيض أسعار أراضى الدولة حتى نهاية أكتوبر

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية عن مد فترة تخفيض الأسعار المقدرة من قبل لجان التسعير لأراضي أملاك الدولة حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى ،وذلك حرصا على الدفع بمنظومة تقنين أراضى الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتنمية القطاع الصناعي.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها ،أنه حرصا من محافظة الاسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية علي الدفع بمنظومة تقنين أراضي الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وكذا استيداء حقوق الدولة .

تعلن محافظة الاسكندرية عن تخفيض الأسعار المقدرة من قبل لجان تسعير أراضي أملاك الدولة اعتبارا من يوم السبت الموافق 8/10/2022 وذلك لفترة زمنية محددة ،وتكون نسبة التخفيض 15 % للحالات السكنية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ، 10 % للحالات التجارية والصناعية لدفع تنمية القطاع الصناعي .