للعام الثانى جامعة الإسكندرية تنظم معرض المنتجات التراثية والحرفيـة

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم يرافقه عمداء ووكلاء كليات الجامعة معرض جامعة الإسكندرية للمنتجات التراثية والحرفية فى نسخته الثانية والذى تنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى الفترة من 23 : 27 أكتوبر الجارى بمجمع العلوم الإنسانية بالشاطبى.

وصرح الدكتور وائل نبيل، إن تنظيم المعرض يأتى إيماناً من الجامعة بأهمية نشر ثقافة العمل الجماعى وتشجيعاً للطلاب والخريجين للمشاركة وعرض أفكارهم المشتركة ومشروعاتهم المختلفة وخلق فرص عمل وتحقيق عائد مادى مناسب للطلاب.

ويشارك فى النسخة الثانية من المعرض 200 عارض من طلاب وخريجى جامعة الإسكندرية من كليات الفنون الجميلة، التربية النوعية، الطفولة المبكرة، والآداب، والتجارة وكذلك 20 عارضاً من وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية حيث يحتوى على عدد من المنتجات التراثية والحرفية والأعمال الفنية واليدوية والتحف والملابس والمنتجات الجلدية والاكسسوارات والحلويات والمنسوجات وغيرها.