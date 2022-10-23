للحصول على لياقة بدنية عالية تناول هذه الأطعمة.. أبرزها التوت

فاطمة ياسر

للحصول على لياقة بدنية عالية وجسم مشدود ورشيق، هل تعلم أنه يتوجب عليك اتباع نظام غذائي صحي، ويحتوي علي بعض الأطعمة التي من دورها القيام بالفعل في امدادك وحصولك علي اللياقة البدنية

نعم، هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE “، والذي أكد أن الحصول علي لياقة بدنية ليس فقط بالاكتفاء بممارسة التمارين الرياضية بل يحتاج الشخص أيضًا إلى اتباع نظام غذائي صحي.

وقدم التقرير، العديد من الأطعمة التي من دورها بالفعل القيام بامداد أو حصول الجسم علي لياقة بدنية عالية، ومنها: