لعشاق تناول "كبد البط".. الإكثار منها يزيد معدل الكوليسترول فى الدم

كتبت ميرفت رشاد

كبد البط ، يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية ، التي يحتاجها جسمك، ويعتبر مصدر عالى البروتين ويحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي تؤثر على حالة بروتينات الجسم، يساعدك البروتين الذي تستهلكه على بناء العضلات وإصلاح الخلايا والأنسجة والحفاظ على وظائف المناعة ويعمل كمصدر ثانوي للطاقة، وفقا لما نشره موقع "livestrong".

السعرات الحرارية والدهون



حصة 44 جرام من كبد البط تحتوي على 59.8 سعرة حرارية و 2 جرام دهون، تشكل هذه الكمية من الدهون 30 بالمائة من السعرات الحرارية لكل وجبة، ضع في اعتبارك تقديم جزء من كبد البط مع كل من الخضار والحبوب ، لاستهلاك وجبة متوازنة.

الكوليسترول

يحتوي كبد البط على نسبة عالية من الكوليسترول ، وهو أمر لا يثير الدهشة بالنظر إلى أن الكبد يصنع هذه المادة، يحتوي كبد البط الذي يبلغ وزنه 44 جرامًا على 226.2 مجم من الكوليسترول ، وهو ما يلبي الحصة اليومية بالكامل تقريبًا ، توصي Mayo Clinic بالحد من استهلاك الكوليسترول إلى 300 مجم يوميًا ، على الرغم من أن جمعية القلب الأمريكية تقترح استهلاك 200 مجم أو أقل إذا كنت تعاني من أمراض القلب .

البروتين والكربوهيدرات



يحتوي جزء واحد من كبد البط على 1.6 جرام من الكربوهيدرات، لأن هذه المغذيات الكبيرة هي المصدر الرئيسي للطاقة لجسمك ، وتحتاج إلى 130 جرامًا من الكربوهيدرات في خطة الوجبة اليومية - تأكد من تضمين الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات في نظامك الغذائي لتلبية هذه الاحتياجات.

يوفر لك كبد البط الذي يبلغ وزنه 44 جرامًا 8.2 جرامًا من البروتين عالي الجودة أيضًا، يحتوي البروتين من مصادر حيوانية ، مثل كبد البط ، على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي تؤثر على حالة بروتينات الجسم، يساعدك البروتين الذي تستهلكه على بناء العضلات وإصلاح الخلايا والأنسجة والحفاظ على وظائف المناعة ويعمل كمصدر ثانوي للطاقة.

المعادن

تعتبر حصة 44 جم من كبد البط مصدرًا ممتازًا للنحاس 131.2 بالمائة من المدخول اليومي الموصى به إلى جانب الحديد - تحتوي حصة كبد البط على 74.6 في المائة من الكمية التي تحتاجها في اليوم - وهذا يجعل كبد البط غذاءً ممتازًا لخلايا الدم الحمراء.

يساعد كل من النحاس والحديد في تكوين هذه الخلايا، يلعب النحاس أيضًا دورًا في صحة الأوعية الدموية والعظام والأعصاب والجهاز المناعي، يزيد تناول كبد البط أيضًا من تناول السيلينيوم ؛ يوفر لك جزء من كبد البط 42.1 بالمائة من القيمة اليومية الموصى بها، يحتاج جسمك للسيلينيوم لصنع مضادات الأكسدة التي تمنع الضرر الخلوي الذي تسببه الجذور الحرة.

فيتامينات

يوفر تضمين كبد البط في نظامك الغذائي وفرة من فيتامين أ يحتوي الجزء 44 جرامًا على 351.2 بالمائة من الكمية التي يحتاجها جسمك يوميًا، فيتامين أ ضروري لصحة عينيك، يوفر كبد البط أيضًا 396 في المائة من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين ب 12يساهم هذا الفيتامين في فوائد كبد البط لخلايا الدم الحمراء ، مما يساعد في تكوينها ، فضلاً عن المساعدة في وظيفة أعصابك.