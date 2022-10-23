لأول مرة.. طلاب الثانوية الصناعية بالفيوم ينفذون أعمال الصيانة بالمدارس

الفيوم رباب الجالى

أطلقت إدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم مبادرة للمرة الاولي من نوعها، يقوم من خلالها طلاب المدارس الصناعية بتنغيذ أعمال الصيانة الفورية بالمدارس، تحت إشراف معلمي المدرسة.

وقال محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية في تصريح خاص ان المبادرة بدأت بتنفيذ قافلة الصيانة الفورية من طلاب مدرسة الشهيد ماجد فرج الثانوية الصناعية وإشراف فني من رؤساء الأقسام ومعلمي المدرسة المخلصين وتعاون إدارة المدرسة لصيانة مدرسة الفنية بنات صيانة بسيطة لتكون نقطة الإنطلاق الحقيقية الأولي بسواعد أبنائنا الطلاب للربط بين الجانب النظري والعملي للطلاب وفي يوم واحد تنطلق فرق متنوعة في كل مجالات الصيانة البسيطة لإنهائها بأقل تكلفة وأفضل خدمة.

ولفت "هيبه" الي انه سيتم استغلال كافة الطاقات البشرية المتميزة من أبناء التعليم الفني طلاب ومعلمين ليبدع لنا التعليم الفني فيما هو قادم من تشجير وزخرفة وصيانة اثاث ومعارض لمنتجات بجودة عالية وأقل الأسعار.



جانب من العمل بالمدرسة



جانب من العمل بالمدرسة