اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن استدعاء النيابة للمتهمين والشهود؟

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:00 ص
كل ما تريد معرفته عن استدعاء النيابة للمتهمين والشهود؟ حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن تنظيم القانون لطلب الاستدعاء من النيابة العامة وعدم الالتزام بهذا الطلب، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع؟.
 
س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور فى الجلسة المحددة؟.
 
ج: بالنسبة للمتهم.. جاز لقاضى التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.
 
أما بالنسبة للشاهد.. جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.
 
كما أن هناك بعض القواعد الخاصة يجب معرفتها، وهى:.
 
1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
 
2- استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
 
3- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
 
 

طلب استدعاء

النيابة العامة

استدعاء الشهود

القانون المصرى

اخبار الحوادث



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